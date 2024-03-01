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Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO'nun nükleer caydırıcılığı gerçek olmalı

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyleyerek, 'Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor' dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyleyerek, "Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor" dedi.

Dünya liderleri nükleer silahlanma yarışına girerken, ülkeler nükleer caydırıcılık konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb yaptığı açıklamada, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyledi. Stubb, "Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor. Birincisi askeri, ikincisi mühimmat ve üçüncüsü de ABD'den gelen nükleer caydırıcılık" ifadelerini kullandı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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