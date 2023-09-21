Finike Kaymakamı Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı ile Buluştu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi'yi ziyaret etti. Ziyarette Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de yer aldı. İki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı ve projeler üretme temennisinde bulunuldu.