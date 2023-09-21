Finike Kaymakamı Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı ile Buluştu
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi'yi ziyaret etti. Ziyarette Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de yer aldı. İki şehir arasında kardeşlik protokolü imzalandı ve projeler üretme temennisinde bulunuldu.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i Budapeşte 2. Bölge Belediye Başkanı Gergely Örsi ziyaret etti.
Ziyarette Örsi'ye Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de eşlik etti.
Çelik, gazetecilere, Finike ile Budapeşte 2. Bölge Belediyesi arasında kardeşlik protokolünün imzalandığını hatırlattı.
Çelik, iki farklı şehir ve kültürün birbiriyle etkileşime geçmesi ve güzel projeler üretmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Politika