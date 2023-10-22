Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlediği oturma eylemine, Arap kadınların yer aldığı sivil toplum kuruluşları (STK) da destek verdi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlediği oturma eylemine, Arap kadınların yer aldığı sivil toplum kuruluşları (STK) da destek verdi.

Toplam 39 sivil toplum kuruluşunun cuma günü başlattığı, bu gece sona erecek eylemin yapıldığı Eminönü Meydanı'na gelen Türk-Arap Derneği, Arap Kadınlar Birliği, Filistinli Kadınlar Topluluğu Birliği, Suriye Kadınlar Birliği ile İHH Kadın üyeleri, Türkçe ve İngilizce dövizler açtı.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan kadınlar, İsrail'in saldırını kınayan sloganlar attı.

Mavi Marmara Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karasakız, burada yaptığı konuşmada, Filistin'e gönül veren herkesin bu eyleme büyük katkıları olduğunu söyledi.

Burada sessiz oturma eylemi yaptıklarını belirten Karasakız, "Bu sessiz oturma eylemiyle Filistinlilerin sesi olup dünyaya mazlumların, soykırıma uğrayan insanların sesini haykırmak için buradayız. Buradaki kardeşlerimiz, birçok sivil toplum kuruluşlarına destek veren kardeşlerimiz. Bugün Arap kardeşlerimiz, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'ne destek vermeye gelmişler. Onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Filistinli Kadınlar Topluluğu Derneği Başkanı Ela Abdülkadir ise bu dayanışma ve duruş için katılımcılara teşekkür etti.

Oturma eyleminin çok önemli olduğuna dikkati çeken Abdülkadir, "Üniversitede, okullarda, her yerde Filistin sorunu öğrenilmeli. Unutmayınız, mali destek de çok önemli. İnşallah zaferimiz yakın olur." diye konuştu.

"Mescid-i Aksa'nın mücahidi sizsiniz."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu eyleme katılanları yıllardır meydanlarda gördüklerini dile getirdi.

"Kadınsınız, çocuksunuz, erkeksiniz ama Mescid-i Aksa'nın mücahidi sizsiniz" diyen Yıldırım, Filistinli Müslümanların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kadın ve çocukların öldürüldüğünü aktararak, "Bu kanda ümmetin de payı var, Müslüman liderlerin de payı var. Müslüman ülkelerin de payı var, Müslüman toplulukların da payı var ama Allah'ın izniyle her geçen gün dirileceğiz." ifadesini kullandı.

Eminönü Meydanı'ndaki oturma eylemini fiili bir dua olarak nitelendiren Yıldırım, "Türkiye'den başlayan bu ses daha güçlü olmalı. Önümüzdeki günlerde inşallah yüz binlerce insanın bir araya geleceği eylemler organize edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Eyleme katılan çocuklar da Filistin'in özgürlüğünü simgeleyen balonları gökyüzüne uçurdu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan ve Şengül Karslı ile sanatçı Yaşar Alptekin de eyleme destek verdi.