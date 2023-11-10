Filistinli Kadınlar İsrail'in Saldırılarını Protesto Ediyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda 15 günlük sessiz oturma eylemi düzenliyor. Eylemde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, İsrail'e tepkilerini dile getiriyor.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, onuncu gününde sürüyor.

74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, İsrail'e tepkilerini dile getirmek için bugün de bir araya geldi.

"İnsanlık suçuna 'Dur' de","Gazze'de soykırım var" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyan kadınlar, oturma eylemi yaptı.

Grup adına konuşan Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) Başkanı Gülhan Cengiz, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı Şifa ve Endonezya hastanelerinin etrafını bombaladığını, tüm halkı bölgeyi boşaltmaları için tehdit ettiğini söyledi.

İşgal güçlerinin, yaşam hakkı başta olmak üzere sivil halkın korunması, sağlık hizmeti, tedaviye ulaşım, hastaların nakledilmesi gibi uluslararası belgelerde kabul edilen tüm hakları ihlal ettiğini belirten Cengiz, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sivillerin hayatının güvenceye alınması ve hastanelerin bombalanmasının durdurulması için çağrı yaptı.

Gazze'de 34 gündür devam eden saldırılarda zor şartlarda çalışan sağlık görevlilerinin de hayatını kaybettiğine dikkati çeken Cengiz, "Hastanelerde elektrik kesik, ilaç ve medikal malzemeler bitmiş durumda. Yaralı sayısı çok fazla. Yaralılara koridorlarda, yerlerde, anestezi olmadan sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor." dedi.

Cengiz, İsrail'in yaralı sivillerin bulunduğu hastaneleri vurmayı sürdürdüğünü, Gazze'deki hastanelerin yüzde 44'ünün çalışmadığını ve hizmet veremediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan Dünya Sağlık Örgütü ve bütün dünyaya sesleniyoruz: Gazze için sağlık sistemine müdahale etmek zorundasınız. Bu kapsamda sağlık araç ve gereçlerinin, ekipmanların ve tedavi için gerekli ilaçların bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılması için harekete geçin. Sahada çalışabilecek doktorları ve teknik personeli bölgeye yönlendirin, aynı zamanda bunların güvenliğini sağlayın. Hepimiz, biz doktorların yaptığı gibi sesimizi çıkaralım. Orada, küçücük bir alanda cehennem yaşatılan ve katledilen insanlar için ses olalım."

Sessiz oturma eylemine KASAV'ın yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği, Eczacılar Dostluk Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Yeniden Eczacılık Platformu, Türkiye Sağlık STK'ları Platformu ve çok sayıda kadın sağlıkçı destek verdi.

Eylem, 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-17.00 saatlerinde yapılacak.