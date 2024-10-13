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"Filistin'in Geleceği" konferansı dünyaya canlı yayınlanacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 15 Ekim'de düzenlenecek "Filistin'in Geleceği" konulu uluslararası konferansın, dünya genelinde İngilizce ve Arapça olarak internet üzerinden canlı yayınlanacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 15 Ekim'de düzenlenecek "Filistin'in Geleceği" konulu uluslararası konferansın, dünya genelinde İngilizce ve Arapça olarak internet üzerinden canlı yayınlanacağını açıkladı. Konferansta, Filistin'in geleceği diplomasi, siyaset ve uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınacak.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın düzenleyeceği "Filistin'in Geleceği" başlıklı konferans, üç oturum halinde gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak etkinliğe Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, diplomatlar, yabancı ülkelerin elçileri ve üst düzey yetkililer katılacak.

Sırakaya, konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Filistin'in geleceği üzerine bir konuşma yapacağını duyurdu. İlk oturumda Filistin'in diplomatik geleceği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin katılımıyla ele alınacak. Oturumu TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay yönetecek.

İkinci oturumda, siyasetin ve parlamentonun rolü tartışılacak. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde, gerçekleşecek olan oturumda

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala konuşmacı olacak. Üçüncü oturumda ise uluslararası hukukun Filistin üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Dünyaya canlı yayın

Konferans, https://filistiningelecegi.akparti.org.tr/ ve https://futureofpalestine.akparti.org.tr/ adreslerinden ingiliCe ve Arapça olarak canlı yayınlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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