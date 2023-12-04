Filistin için Avrupa Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Çırağan Sarayı'nda 'Filistin için Avrupa Zirvesi: İki devlet, tek çözüm' başlığı altında Avrupa Zirvesi düzenleneceğini açıkladı. Zirvenin amacı, Filistin halkına Avrupa vatandaşları tarafından kamu desteği sağlanmasına yönelik önlemleri geliştirmek.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "7 Aralık'ta İstanbul Çırağan Sarayı'nda ' Filistin için Avrupa Zirvesi: İki devlet, tek çözüm' başlığı altında Avrupa Zirvesi'ni topluyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyonist işgalcilerin, Gazze'de ateşkesin ardından etnik temizlik ve soykırıma tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Uluslararası kurumların tek taraflı olarak İsrail rejiminden yana tavır aldıklarını ifade eden Bekin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Ahmed Han'ın bölgeye yaptığı ziyaret sonrasında siyonist Netanyahu yönetiminin katliamlarını görmezden gelmesi ve adeta İsrail'in sözcüsü gibi hareket etmesi şaşırtıcı olmamıştır." diye konuştu.

Doğan Bekin, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki katliama karşı sesini yükselten sağduyulu insanların varlığının, ileriye dönük umutları diri tutmaya vesile olacağını belirtti.

Siyasi ve dini liderler, kamuoyunun önemli kanaat önderleri, sporcular, gazeteciler ve aydınların seslerini yükseltmek üzere İstanbul'da bir araya geleceğini anlatan Bekin, "7 Aralık'ta İstanbul Çırağan Sarayı'nda ' Filistin için Avrupa Zirvesi: İki devlet, tek çözüm' başlığı altında Avrupa Zirvesi'ni topluyoruz. Zirvenin amacı, uzun süredir acı çeken Filistin halkına Avrupa vatandaşları tarafından kamu desteği sağlanmasına yönelik etkili önlemleri geliştirmektir. Ortak görevimiz, Gazze ve Filistin halkına yönelik soykırımın önlenmesi ve kutsal mekanların korunması için somut adımlar atmaktır." ifadelerini kullandı.

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