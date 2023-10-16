Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasını ve insani yardım koridorlarının açılmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, " İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı. Filistinlilerin himaye edilmesi ve Gazze'ye insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi ve oradaki vatandaşlara su elektrik ve yakıt ulaştırılması gerekir." dedi.

Gazze'den halkın zoraki göç ettirilmesine tümüyle karşı olan Abbas, bunun ikinci Nekbe olacağını vurguladı.

Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu belirterek, her iki tarafa da tutuklu, esir ve sivillerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisinde olmadığına işaret eden Abbas, "İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.