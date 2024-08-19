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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye geçiş için İsrail'den izin istedi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin yönetimi İsrail'den Abbas'ın Gazze'ye geçişi için izin istedi.

Filistin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçişi için izin talebinde bulundu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh'in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'ye bir mektup gönderdiği ve Abbas'ın Gazze Şeridi'ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

Haberlerde, Abbas'ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail'i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (1)

Fatih Sultan:

Filistin Devleti mi kaldı ortada! Ordusu yok, silahı yok. Destek vereni az. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. İnsanda hayır yok.

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