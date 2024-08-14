Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geldi

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Abbas ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı. Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.