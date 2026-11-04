Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş deprem konutlarında borçlandırma e-Devlet'ten 18 yıl vadeyle yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş deprem konutlarında borçlandırma e-Devlet'ten 18 yıl vadeyle yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta deprem konutları ve iş yerlerinde borçlandırma işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemeler 18 yıl vadeli olacak; peşin ödeyenlere konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim için son tarih 31 Aralık 2026.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahibi olan ve kendilerine afet konutu ile iş yeri tahsis edilen vatandaşlar için borçlandırma ve ödeme işlemleri başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yapımı tamamlanan kalıcı konut ve iş yerlerinde hak sahibi olan vatandaşlar için borçlandırma sürecinde yeni döneme girildi. 7269 sayılı Kanun kapsamında yürütülen süreçte; kura çekimi tamamlanarak kendilerine konut veya iş yeri tahsis edilen vatandaşlar, borçlandırma işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

18 yıl vade ve peşin ödemede dev indirim

Borçlandırma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar için ödemeler ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeli olarak uygulanacak. Borcunu peşin ödemek isteyen hak sahipleri için ise önemli bir indirim imkanı sunuluyor. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvuran vatandaşlar, afet konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilecek.

Peşin ödeme indiriminden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin borçlandırma ve ödeme işlemlerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otoyolda yürek yakan zincirleme kaza! Yardıma koşuyordu
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Günler sonra tarihe tanıklık edeceğiz!
İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak

"İmzayı atmazsan beni unut" demişti! Sürpriz bir gelişme yaşandı
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu

Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu!
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer

Filistinli siyasetçi seçimlere damga vurdu
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi

Seçim hezimeti sonrası Hamaney'den ters köşe