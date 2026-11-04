Kahramanmaraş deprem konutlarında borçlandırma e-Devlet'ten 18 yıl vadeyle yapılacak

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahibi olan ve kendilerine afet konutu ile iş yeri tahsis edilen vatandaşlar için borçlandırma ve ödeme işlemleri başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yapımı tamamlanan kalıcı konut ve iş yerlerinde hak sahibi olan vatandaşlar için borçlandırma sürecinde yeni döneme girildi. 7269 sayılı Kanun kapsamında yürütülen süreçte; kura çekimi tamamlanarak kendilerine konut veya iş yeri tahsis edilen vatandaşlar, borçlandırma işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

18 yıl vade ve peşin ödemede dev indirim

Borçlandırma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar için ödemeler ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeli olarak uygulanacak. Borcunu peşin ödemek isteyen hak sahipleri için ise önemli bir indirim imkanı sunuluyor. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvuran vatandaşlar, afet konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilecek.

Peşin ödeme indiriminden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin borçlandırma ve ödeme işlemlerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı