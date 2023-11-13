Filistin: İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampları kurulması teklifini reddettik

İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı sürerken Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampları kurulmasına yönelik teklifini reddettiklerini ifade eden Iştiyye, "Filistin tarihinde geçici diye bir şey yok. Tecrübeler bize geçicinin kalıcı olduğunu öğretti" dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "geçici mülteci kampları kurulması" teklifini reddettiklerini söyledi.

"YARDIMLAR PARAŞÜTLE İNDİRİLSİN"

Iştiyye, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne, Gazze'ye yardımların geçişinin yalnızca Refah Sınır Kapısı'yla sınırlı kalmaması, insani yardım koridorları oluşturulması ve kuzey tarafı başta olmak üzere bölgeye yardımların paraşütle indirilmesi çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Saldırıların durması için uluslararası çerçevede mücadele ettiklerini ifade eden Iştiyye, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere tüm bölgelere gıda ve ilaç ulaştırılması ve Gazze halkının kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

"FİLİSTİN TARİHİNDE GEÇİCİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Yerlerinden edilen Filistin halkının evlerine dönmesini istediklerini belirten Iştiyye, İsrail ordusunun uluslararası kuruluşlardan talep ettiği Gazze'nin güneyinde "geçici mülteci kampları kurulması" teklifini kabul etmediklerini vurguladı. Iştiyye, "Filistin tarihinde geçici diye bir şey yok. Tecrübeler bize geçicinin kalıcı olduğunu öğretti." ifadelerini kullandı.

"İZLEDİĞİ SİYASET ONLARA FELAKET GETİRECEK"

"Yetkinin yeniden Gazze'ye verilmesine karşı çıkan ve uzun süre işgali sürdürmeyi isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya" hitaben Iştiyye, şunları söyledi; "İzlediği siyaset onlara felaket getirecek. Gazze Şeridi, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının bir parçasıdır. Bizim oradaki halkımıza yardım etmek için kimseden izin almamıza gerek yok."

"SALDIRANIN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI YOKTUR"

Iştiyye hala bazı ülkelerin İsrail'in kendini savunma hakkından bahsetmesinden esef duyduğunu ifade ederek, "Saldıranın meşru müdafaa hakkı yoktur. Kim İsrail'e silah desteği yapıyorsa Filistinli çocuk, kadın ve masumların akan kanına ortaktır." dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye.

"HASTANELERİ BOMBALAMAK BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Filistin Başbakanı ayrıca Şifa Hastanesi'nde yaralı ve hastalar olduğunu, gerekçesi ne olursa olsun, hastaneleri bombalamanın, elektriği kesmenin, yakıt girişini engellemenin uluslararası insan hakları hukukuna göre savaş suçu sayıldığını vurguladı.

İSRAİL SIK SIK "GÜNEYE GİDİN" ÇAĞRISI YAPIYOR AMA...

İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusa sık sık "güneye gitme" çağrıları yapıyor. Ancak İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilk gününden bu yana güney bölgelerinde de bombardıman devam ediyor.

KAMU BİNALARINI DEFALARCA HEDEF ALMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları, "Gazze'de hiçbir yerin siviller için güvenli olmadığı" uyarısında bulunmuştu. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen on binlerce kişinin sığındığı hastanelerin yanı sıra okul, cami ve üniversite gibi kamu binalarını da defalarca hedef almıştı.