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Fide sırasına giren vatandaşlar izdiham oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Vedat Kılıç - Politika
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Fide sırasına giren vatandaşlar izdiham oluşturdu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından ücretsiz fide dağıtımı için gelen çok sayıda vatandaş izdihama neden olurken, fide alamayanlar duruma tepki gösterdi.

Fide sırasına giren vatandaşlar izdiham oluşturdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından ücretsiz fide dağıtımı için gelen çok sayıda vatandaş izdihama neden olurken, fide alamayanlar duruma tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ata tohumundan üretildiği belirtilen 100 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde fidelerin dağıtılacağı alanda bekleyip sıraya giren çok sayıda vatandaş izdiham oluşturdu. Yaşanan izdiham nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Yaşanan izdihama tepki gösteren bazı vatandaşlar ise, "Belediyenin rezilliği. Şov yapmaya başlamaz bu işler" derken, bazıları da "Bir iş yapmak istiyorlarsa doğru dürüst iş yapsınlar" şeklinde konuştu.

Öğle saatlerinde başlayan fide dağıtımı akşam saat 17.00 sıralarında sona ererken, saatlerce beklemesine rağmen kendilerine fide kalmayan vatandaşlar belediye yetkililerine tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Politika

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