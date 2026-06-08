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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İstanbul'da gerçekleşen üçlü toplantı kapsamında görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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