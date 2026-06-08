Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İstanbul'da gerçekleşen üçlü toplantı kapsamında görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu İstanbul'da yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı