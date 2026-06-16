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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Sayın Trump bir irade ortaya koydu, İsrail'in itirazlarını dinlemedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın İsrail'in itirazlarına rağmen bir irade ortaya koyduğunu, İran'ın da olumlu yanıt verdiğini belirterek, 60 gün içinde teknik müzakerelerin tamamlanması ve bölgede barış iklimi oluşmasını umduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Sayın Trump bir irade ortaya koydu, İsrail'in itirazlarını dinlemedi. İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgedemizde artık bir barış ikliminin oluşması." - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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