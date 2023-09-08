FETÖPDY Üyesi Jeoloji Mühendisi Adliyeye Sevk Edildi

ADANA'da FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan jeoloji mühendisi Faik Selçuk Kızılkaya (50), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan jeoloji mühendisi ve kapatılan Birleşik Sanayicileri İşadamları Derneği (BİRSİAD) üyesi Faik Selçuk Kızılkaya'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Sohbet toplantılarına katılıp, örgüt için hem finansal destekte bulunan hem de bağış toplayan Kızılkaya, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde sakladığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Kızılkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.