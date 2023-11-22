FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen operasyonla yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınacak olan Kamış'ın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,