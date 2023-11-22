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FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kamış'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen operasyonla yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınacak olan Kamış'ın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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