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FETÖ'den hapis cezası bulunan astsubay yakalandı

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KIRIKKALE'de FETÖ'den hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay yakalandı.

KIRIKKALE'de FETÖ'den hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay A.M.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan A.M.'nin, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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