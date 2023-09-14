FETÖ'den hapis cezası bulunan astsubay yakalandı
KIRIKKALE'de FETÖ'den hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay A.M.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan A.M.'nin, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika