Fatih Vatan Caddesi'nde Yaya Geçidinde Dron Destekli Denetim Yapıldı

Fatih Vatan Caddesi'nde yaya geçidinde vatandaşlara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Yaya geçinde gaza basan sürücü dron kamerasına yakalanırken, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş ise kazadan son anda kurtuldu.

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde yaya geçitlerini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik; yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi.

Geçitte az kalsın yayaya çarpıyordu

Bazı sürücülerin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlara yol verildiği görülürken, bir sürücü ise gaza basıp geçti. Hızla giden otomobil, az kalsın yayaya çarpıyordu. Yayaya yol vermeyen sürücü, dron tarafından tespit edilerek uygulama noktasına çekildi. Bin 979 lira para cezası kesilen Tunay Duru isimli sürücü, "Kabahatim yok ki. İki araba duruyordu. Ben normal yolumda geçtim" dedi.

Yaya geçidinde durmayan başka bir sürücü ise ceza kesilmesi üzerine, "Ben hakkımı helal etmiyorum. Burası E-5. Buraya köprü yapın. Ben kabul etmiyorum cezayı. Niye köprü yapılmıyor" diye tepki gösterdi.

Para cezası kesilen bazı sürücüler ise yayayı fark etmediklerini iddia etti. Öte yandan, yayaya geçiş hakkı vermeyen 4 sürücüye toplam 7 bin 916 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL