Fatih Erbakan TBMM'ye dilekçe gönderdi: Mehmetçik Gazze'ye gitsin

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, bölgede yaşanan katliam dünyayı ayağa kaldırdı. Bu konuya değinen Yeniden Refah Partisi lideri, İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan TBMM'ye bir dilekçe göndererek Mehmetçik'in Gazze'ye gönderilmesini talep etti.

"HUDUT VE MİKTAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENECEK"

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 1 yıl süreyle Gazze'ye gönderilmesini isteyen Erbakan'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı'na, Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkum edilen Gazze'deki Filistin halkının silahlı çatışmalar nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye'den ve dünyadan sağlanan insani yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze'de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

"EN AZINDAN ORADAKİ MASUM SİVİLLERE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRALIM"

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Yeniden Refah Partisi olarak Gazze'deki zulmünün durdurulması için somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını hatırlatarak "Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Bugün de diyoruz ki, en azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduk." dedi.

AK PARTİ'NİN FİLİSTİN MİTİNGİNE KATILMAMIŞTI

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti tarafından organize edilen Büyük Filistin Mitingi'ne katılmamıştı. Cumhur İttifakı liderlerinden bir tek Erbakan'ın katılmaması dikkat çekmişti.Yeniden Refah Partisi 14 Ekim'de Konya'da Özgür Filistin mitingi düzenlemişti. Erbakan da o mitinge katılmıştı.