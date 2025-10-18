Haberler

Fatih Erbakan: Sorumluluklarımızın Bilinci ile Daha Fazla Çalışacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partinin 40. yıl hedeflerine ulaşmak için sorumluluk bilinci ile çalışacaklarını belirtti. Doğu Türkistan, Myanmar ve Gazze'deki zulme dikkat çeken Erbakan, 16 Kasım'da yapılacak kongreye 100 bin kişinin katılmasını bekliyor.

1) FATİH ERBAKAN: SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİ İLE ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hep birlikte kazanılacak nice zaferler var. Hepsinden önemlisi sorumluluklarımız var. Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olduğu için yıllardır zulme maruz kalan Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Myammar'da Müslüman olduğu için yıllardır zulme uğrayan milyonlarca kardeşimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Gazze'de açlıkla ve soykırımla mücadele eden kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu sorumluluğun bilinci ile çok daha fazla çalışacağız. Daha çok terleyeceğizö dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kayseri İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen il kongresine Erbakan'ın yanı sıra İl Başkanı Ali Özcan ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Partisinin ikinci 40 yılında başarılar elde etmek için çalışacaklarını belirten Fatih Erbakan, "Sadıklar ve samimilerle aziz milletimizle birlikte ikinci 40 yılda yeniden şahlanacağız. Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı inşallah ikinci 40 yılda bu salonu dolduran sadıklar ve samimilerle ve aziz milletimizle kuracağız ve hayata geçireceğiz. Bunu yapacağız ki; mazlumlar feraha ersin, zalimlerin oyunları bozulsunö dedi.

'ÜYE SAYISI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDUK'

16 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek parti kongresine de vurgu yapan Erbakan, "Birinci büyük kongremize 45 bin kişi, ikinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. 16 Kasım'daki 3'üncü büyük kongremize inşallah 100 bin kişi katılacak. Türk siyasetine geçen birinci ve ikinci kongremizden sonra üçüncü büyük kongremizi de inşallah tarihe geçecek bir mükemmellikte yapacağız. Yıllarca; 'kuramazlar, yapamazlar, başaramazlar. Parti kursalar bile yüzde 1 oy alamazlar' diyenlere rağmen bu sadıklar ve samimilerin gayreti, fedakarlığı ve aziz milletimizin teveccühü ile milli görüşün bereketi ile Türkiye'nin oy oranı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi olduk. 652 bin üye ile de üye sayısı bakımından da Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi oldukö ifadelerini kullandı.

'BİRLİKTE KAZANILACAK NİCE ZAFERLER VAR'

Bir çok sorumlulukları olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Hep birlikte kazanılacak nice zaferler var. Hepsinden önemlisi sorumluluklarımız var. Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olduğu için yıllardır zulme maruz kalan Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Myammar'da Müslüman olduğu için yıllardır zulme uğrayan milyonlarca kardeşimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Keşmir'de yıllardır Hint zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te açlıkla ve soykırımla mücadele eden kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Yanı başımızda, açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklinin yoksulluk sınırının dörtte biri kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlinin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Bu sorunluluğun bilinci ile çok daha fazla çalışacağız. Daha çok terleyeceğiz. Önce 1 milyon üye hedefine, arkasından iktidar olma hedefine hep beraber ulaşacağız inşallahö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
