Fatih Erbakan: Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tekirdağ'daki iftar programında Mescid-i Aksa'nın 15 gündür Müslümanlara kapalı olduğunu ve Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Ayrıca, Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini vurguladı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "15 günden bu yana Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor. 15 günden beri Müslümanların gidip orada şu mübarek günlerde ibadet etmesine, dua etmesine müsaade edilmiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeğinde partililere açıklamalarda bulunan Erbakan, Mescid-i Aksa'ya 15 gündür Müslümanların alınmadığın belirterek, "15 günden bu yana Mescid-i Aksa Siyonist işgal rejimi tarafından kapalı tutuluyor. 15 günden beri Müslümanların gidip orada şu mübarek günlerde ibadet etmesine, dua etmesine müsaade edilmiyor. Namaz kılmasına müsaade edilmiyor. Bütün dünyanın dikkatini buradan Tekirdağ'dan bu vahim olaya çekiyorum. Tüm İslam aleminin dikkatini bu vahim olaya çekiyorum. İlk kıblemiz üçüncü mescidimiz olan Mescid-i Aksa'ya şu mübarek günlerde Müslümanlar sokulmuyor. Buradan, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' diyen iktidara da sesleniyorum. Hiçbir kırmızı çizginiz kalmadı. Bütün çizgileriniz silindi. Neredesiniz esip, gürlemeye alışkın olan iktidar mensupları neredesiniz? Siyonist işgal rejimine iki çift laf dahi edemiyor musunuz" diye konuştu.

Kürecik üssünün kapatılması gerektiğini söyleyen Erbakan, "'Şu Kürecik'teki Siyonist rejimi koruyan, İsrail'in füzelerinin yolunu bulmasına neden olan ve İran'ın füzelerinin yolunu şaşırmasına sebep olan, İran'ın savunmasını zayıflatan Siyonist İsrail rejimini koruyan Kürecik radar üssünü de kapatamıyor musunuz? Bunu kapatmaktan da mı acizsiniz. Ey iktidar sahipleri size sesleniyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Başkanı Tuncay Çakır, Erbakan'a hediye takdiminde bulundu. Ezanın okunması ile birlikte iftar programına katılanlar oruçlarını açtı. Program sonunda Erbakan, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi