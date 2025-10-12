Fatih Erbakan'dan Gazze ve Filistin Mesajı

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gazze'nin Las Vegaslaştırılmasına asla müsaade edilmemelidir. Filistinlilerin, Gazzelilerin çeşitli kılıflar, süslü sözlerle, daha iyi bir yaşam için hizmet edecekler gibi birtakım söylemlerle Gazze'den çıkartılmaları, Gazze'yi terk etmeleri asla kabul edilemez" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye parti yönetimi, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşan Fatih Erbakan, dünyada zulüm altında bulunan Müslümanların sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, "Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon kardeşimizin Çin zulmünden kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Keşmir'de yıllardan beri Hindistan zulmü altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Myanmar'da, Arakan'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimizin bu zulümden kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in, Kıbrıs'tan, açlıktan, soykırımdan kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır yanı başımızda açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdır. Yoksulluk sınırının dörtte biri kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlinin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Yeni dönemde bu sorumlulukların bilincinde olarak daha çok çalışacağız, daha çok terleyeceğiz ve Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız" diye konuştu.

'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASI HEDEFİNDEN TAVİZ VERİLEMEZ'

Gazze'de ateşkes anlaşmasına değinen Erbakan, "Gazze'de bugün gelinen noktada anlaşmanın ilk aşaması üzerinde mutabakat sağlanmıştır. İkinci aşama birinci aşamadan daha da önemlidir. Bu aşamada Gazze'nin Las Vegaslaştırılmasına asla müsaade edilmemelidir. Filistinlilerin, Gazzelilerin çeşitli kılıflar, süslü sözlerle, daha iyi bir yaşam gibi birtakım söylemlerle Gazze'den çıkartılmaları, Gazze'yi terk etmeleri asla kabul edilemez. Bütün unsurları ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinden asla taviz verilemez. Sürecin bundan sonrasında atılacak olan adımlar, Gazze'nin Kudüs'ün ve Filistin'in geleceği açısından son derece önemlidir. Gazze'nin ve Filistin'in geleceği de hepimizin bildiği gibi Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Bu süreçte Amerika ve İsrail'in baskılarına, tehditlerine ve oyunlarına fırsat verilmemeli, geçit verilmemeli, kırmızı çizgilerimizden asla ödün verilmemelidir" ifadelerini kullandı.