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Fatih Erbakan'dan ABD'nin Gazze Planına Sert Tepki

Fatih Erbakan'dan ABD'nin Gazze Planına Sert Tepki
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik eleştirilerde bulunarak, Türkiye'deki Amerikan üslerinin kapatılması gerektiğini savundu. Erbakan, Gazze'daki sivil kayıpların ve ABD'nin siyonist işgalci politikalarının devam ettiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki göstererek, "Bu saldırgan ve siyonist yaklaşım karşısında, Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını bugünden tezi yok kapatmamız gereklidir." dedi.

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı demeden 50 binden fazla sivilin katledildiğini söyledi.

ABD yönetiminin bugüne kadar olduğu gibi "siyonist rejime hamilik yapmaya" devam ettiğini kaydeden Erbakan, ABD'nin, "arzımevut" olarak adlandırılan siyonist işgal planlarının hayata geçirilmesi için kurulmuş bir devlet olduğunu savundu. Bunu, Trump'ın açıklamalarıyla açık bir şekilde gördüklerini dile getiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör ve savaş suçlusu katil terörist Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde gördük ki, Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, her ne kadar Grönland'dan, Meksika'dan, Kanada'dan, Panama'dan söz ederse etsin, bunların hepsi göz boyama içindir ve asıl amaç Panama'nın işgalinden söz edilirken Gazze'nin işgal edilmesidir. Meksika Körfezi'nden bahsederken, Gazze şeridini İsrail sahiline çevirmektir. Grönland'ı işgalden söz ederken Filistinlilerin binlerce yıllık yurdu olan Gazze topraklarını bu coğrafyaya sonradan gelen siyonist göçmenlere açmaktan, onları Gazze'deki Filistin topraklarına yerleştirmekten bahsetmektedir."

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabulünde sarf ettiği cümlelerle tarihin en derin kırılma anlarından bir tanesini başlattığını söyleyen Erbakan, "Trump, 'Gazze artık bir Amerikan toprağı olacak' diyor. Biz biliyoruz ki, Gazze'ye İsrailli işgalciler yerleştirilecek. Filistinlilerin yurdu, siyonist Yahudilere yurt olarak verilecek. Katliamın şakşakçısı, siyonizmin kölesi Donald Trump, bu planı açık bir şekilde ifşa etti." ifadelerini kullandı.

"Bu siyonist küstahlık karşısında konuşmak yerine adım atılması gerekli"

Fatih Erbakan, "Gazzelileri kabul etmesi konusunda Mısır ve Ürdün'ün tehdit edildiğini, susması ve sürece karşı çıkmaması için de Türkiye ve Suudi Arabistan'ın baskı altında olduğunu" öne sürerek, "'Ateşkes oldu, savaş bitiyor, kötü günler geride kaldı' diye sevinç naraları atanlara 'uykudan uyanın' diyoruz. Kötü günler geride kaldı, evet, en kötü günler kapıdadır. Ateşkes, Gazzelilerin gözyaşı dinsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapılmıştır. İsrail, rehinelerini geri aldıktan sonra savaş ve işgal acımasız bir şekilde tekrardan devam edecek. Asırlardır yürüttükleri 'büyük İsrail planı' sürdürülmeye devam edecektir." sözlerini sarf etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkarılması konusunda hiçbir yaptırım ortaya koymadığını belirten Erbakan, BM'nin "siyonist Amerika yönetiminin elinde adeta esir durumunda olduğunu" söyledi.

Erbakan, Trump'ın açıklamalarını "tam bir skandal" olarak nitelendirerek, "Bu saldırgan ve siyonist yaklaşım karşısında, Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını bugünden tezi yok kapatmamız gereklidir." görüşünü dile getirdi.

D-8 üyesi ülkeler ile tüm Müslüman ülkelerin ayağa kalkması ve "bu küstah siyonist yaklaşım" karşısında yaptırımlar ortaya koyması gerektiğine işaret eden Erbakan, "Bunların ortaya konulabilmesi için de Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimleri başlatması gereklidir. Trump'ın tehditlerine asla kulak asılmamalı, zulüm, işgal ve 'büyük İsrail planı' karşısında, bu siyonist küstahlık karşısında konuşmak yerine adım atılması gereklidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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