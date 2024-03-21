Fatih Erbakan, Bolvadin'de fabrika açma sözü verdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada fabrika kazandıracaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Genel Başkan Erbakan, İkiler mevkiinde bulunan Yörükzade Ahmet Fevzi Özdemir'in türbesinde dua etti. Erbakan, türbeden vatandaşlarla birlikte yürüyerek ilçe meydanına geçti. Burada Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın alkaloid fabrikası açtığı Bolvadin'e yeni bir fabrika açma sözü verdi. Erbakan daha sonra vatandaşlardan başkan adayı Halil Uysal'a destek istedi. - AFYONKARAHİSAR