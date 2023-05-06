Fatih Erbakan: 'Birçok problemin çözümüne vesile olduk'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'da partisinin düzenlediği mitingde, "Birçok problemin çözümüne vesile olduk" dedi.

Partililer tarafından şehir merkezi girişinde karşılanan Erbakan, Sevgi Yolu üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Erbakan, daha sonra mitingde vatandaşlara hitap etti. Millet İttifakı'na yüklenen Erbakan, "Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde stratejik bir karar aldık. Ülkemizin, milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle kavgalı olan 7'li masaya teslim edilmemesi için, Lgbt'ye destek olan 7'li masaya teslim edilememesi için, 5-6 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretilmesine çağdışılık diyen 7'li masanın, CHP'nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz. İnşallah Kütahyalılar 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak ve sandıkta 7'li masaya gereken cevabı en güzel şekilde verecek. Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan, 28 Şubat zihniyetinin devamı olan bu 7'li masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine Bingöllüler müsaade etmeyecekler inşallah" dedi.

Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partimiz milletvekillerini seçtirecek Mecliste güçlü bir grupla milli görüşü hakkıyla temsil etmek ve ülkemin maddi ve manevi sıkıntılarını çözmeye vesile olacaktır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Meclis dışında dahi çok büyük hayırlara vesile olduk. EYT mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması, farkındalık oluşması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin, yeni nesillerimizin korunması noktasında Yeniden Refah Partimiz gerçekten de hayırlara vesile oldu. Mecliste güçlü bir grupla temsil edildiğimiz zaman çok daha büyük hayırlara vesile olacak. Milletimizin zararına olacak çok sayıda şerre de engel olacağımızı biliyoruz ve bundan dolayı da büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu mutabakat metnimiz prensipler ve ilkeler üzerine oluşturulmuş bir metindir. Yeniden Refah Partisi'nin hayrına olsun diye değil milletimizin ezilenlerin ve hatta İslam aleminin hayrına olması muhtemel maddeler içermektedir. Dolayısıyla biz bir yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları el birliğiyle düzeltelim, eksikleri el birliği ile hep birlikte tamamlayalım diye bu ittifakın içerisinde yer aldık. İnşallah eksikleri tamamlama, yanlışları düzeltme adına bir mutabakat metnimiz var. Yeniden Refah Partisi olarak 5 seneden beri hemen hemen ifade ettiğiniz bütün söylemlerimizi ana meseleler noktasında bu mutabakat metninin içerisine koymuş olduk. İnşallah Mecliste güçlü bir grupla temsil edilerek, bu maddelerin uygulanmasının da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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