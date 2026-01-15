Haberler

Faruk Acar'dan Belediye Yönetimlerine Sert Eleştiri: '7 Yılda Şehirleri Geriye Götürdünüz'

Faruk Acar'dan Belediye Yönetimlerine Sert Eleştiri: '7 Yılda Şehirleri Geriye Götürdünüz'
Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Belediye yönetimlerini eleştirdi. Son yedi yılda şehirlerin gelişim göstermediğini savunan Acar, mevcut belediye yönetimlerine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Acar, yapılan hatalar nedeniyle sadece yeni projelerin üretilemediğini değil, geçmişte elde edilen kazanımların da kaybedildiğini öne sürdü. Acar, 'Üretmediniz, yönetemediniz; başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz' ifadelerine yer verdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, yaptığı açıklamada Belediye yönetimlerini sert sözlerle eleştirerek, "Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, son yedi yılda şehirlerin gelişim göstermediğini savunarak mevcut belediye yönetimlerine yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Acar, yapılan hatalar nedeniyle sadece yeni projelerin üretilemediğini değil, geçmişte elde edilen kazanımların da kaybedildiğini öne sürdü.

Faruk Acar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimlerine Sert Eleştiri: '7 Yılda Şehirleri Geriye Götürdünüz'

Acar açıklamasında, "Şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz" ifadelerine yer verdi. Kaybedilen zaman ve boşa harcanan kaynakların artık gizlenemeyecek boyuta ulaştığını savundu.

Sahada görev yapan teşkilat mensuplarının gerçekleri dile getirmeye devam edeceğini vurgulayan Acar, vatandaşların yaşadığı sorunların görmezden gelindiğini belirtti. "Susuzluk, çöp dağları, trafik çilesi… Şehirler 90'lı yıllara geri götürüldü. Bu tabloyu tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Faruk Acar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimlerine Sert Eleştiri: '7 Yılda Şehirleri Geriye Götürdünüz'

Acar, eleştirilerin vatandaşların yaşadığı tecrübelerden kaynaklandığını ifade ederek, "Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayanlar bunu zaten bizzat görüyor. Bu beceriksizliği ve vizyonsuzluğu bilmek her vatandaşın hakkı" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarını çalışmalarından dolayı tebrik eden Faruk Acar, "Biz gerçekleri ortaya koydukça rahatsız oluyorsunuz ama biz daha yeni başlıyoruz" sözleriyle mesajını yineledi.

Faruk Acar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetimlerine Sert Eleştiri: '7 Yılda Şehirleri Geriye Götürdünüz'

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
