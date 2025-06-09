Fahrettin Altun: Gazze'ye Yönelik Saldırılar İnsan Hakları İhlalidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'ye insani yardım götüren sivil Madleen gemisine yönelik saldırının uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlali olduğunu belirterek, "Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlık somut adım atmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik İsrail saldırısına sert tepki gösterdi. Saldırının, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça ihlali olduğunu vurgulayan Altun, "Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze'ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamların hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünü olduğunu belirten Altun, "Kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırılar artık sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın meselesidir" dedi.

İsrail'in bölgesel barışı tehdit eden bir unsur haline geldiğini ifade eden Altun, "İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşet ile bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir miksere dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Türkiye olarak Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması, bu vahşetin durdurulması ve bölgede adil bir barışın tesisi için çağrıyı yinelediklerini belirterek, "Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu. - ANKARA