Fahrettin Altun'dan İHA Çalışanlarına Yönelik Saldırıya Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanlarının saldırıya uğramasına ilişkin, "Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İHA çalışanlarına yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. İHA muhabiri Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Altun, "Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darp edilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınayan Altun, "Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum" dedi.

Gazetecilerin görevlerini şiddete maruz kalmadan yapabilmesinin önemine vurgu yapan Altun, "Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA