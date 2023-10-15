Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir minibüste Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı ve 1 organizatör gözaltına alındı.

Ezine'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ezine ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir minibüste Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde kaçak göçmen ve organizatörlere geçit vermiyor. Ekipler, Ezine'ye bağlı Kestanbol yol ayrımında düzenledikleri kaçak göçmen operasyonunda 34 DA 8827 plakalı minibüs içinde 7'si erkek, 1'i kadın olmak üzere Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör M.K. gözaltına alınırken, araçta 30 adet dolu 20 litrelik akaryakıt bidonu ele geçirildi. Minibüs yediemin otoparkına çekildi. Organizatör M.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.