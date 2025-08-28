Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e Tepki

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e Tepki
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıya yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi, Özel'in açıklamalarını tükenmişlik olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıya yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da düzenlediği mitingde yargıyı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in açıklamasının tükenmişlik göstergesi olduğunu ifade etti. İnan açıklamasında şunları söyledi:

"Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir. Özgür Özel, Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan. Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil. Şaibeli kongreden çıkıp şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapması da şaşırtmıyor. Acı bir tablo." - ANKARA

