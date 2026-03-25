Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesini imzalıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konuları ele alınmıştır. Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığı teyit edilmiş; uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin ise 25 Mart 2026 (bugün) tarihinde imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır. Taraflar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade etmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı