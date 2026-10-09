Etiyopya, Eritre askerlerinin Tigray'a girdiğini öne sürerek BMGK'ye başvurdu

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ADDİS Etiyopya, Eritre askerlerinin topraklarına girdiğini ileri sürerek kendisini savunmaktan başka çare bırakılmadığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bildirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, BMGK'ye mektup gönderdi.

Timothewos, 8 Ekim tarihli mektubunda, Eritre'yi tekrarlanan sınır ihlalleriyle suçladı.

Eritre birliklerinin Tigray bölgesinin iç kesimlerine ilerlediğini öne süren Timothewos, askerlerin derhal çekilmesini istedi.

Timothewos, Etiyopya'nın kendisini savunmaktan başka çaresinin kalmadığını belirterek, BMGK'den artan gerilimi ele almasını talep etti.

Eritre hükümeti ise Etiyopya'nın suçlamalarını reddederek bunları kendisine yönelik askeri harekata gerekçe oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

Etiyopya ile Eritre, 2020-2022 dönemindeki Tigray çatışmalarında aynı safta yer almıştı. İlişkileri daha sonra bozulan iki ülke arasında gerilim, Etiyopya'nın 10 Eritreli diplomatı sınır dışı etmesi ve Eritre'nin diplomatik ilişkileri kesmesiyle tırmandı.

Kaynak: AA