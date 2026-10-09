Haberler

Etiyopya, Eritre askerlerinin Tigray'a girdiğini öne sürerek BMGK'ye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya, Eritre askerlerinin Tigray'ın iç kesimlerine ilerlediğini öne sürerek BMGK'ye başvurdu ve askerlerin derhal çekilmesini istedi. Kendini savunmaktan başka çaresi kalmadığını belirtirken Eritre, suçlamaları askeri harekata gerekçe oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

ADDİS Etiyopya, Eritre askerlerinin topraklarına girdiğini ileri sürerek kendisini savunmaktan başka çare bırakılmadığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bildirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, BMGK'ye mektup gönderdi.

Timothewos, 8 Ekim tarihli mektubunda, Eritre'yi tekrarlanan sınır ihlalleriyle suçladı.

Eritre birliklerinin Tigray bölgesinin iç kesimlerine ilerlediğini öne süren Timothewos, askerlerin derhal çekilmesini istedi.

Timothewos, Etiyopya'nın kendisini savunmaktan başka çaresinin kalmadığını belirterek, BMGK'den artan gerilimi ele almasını talep etti.

Eritre hükümeti ise Etiyopya'nın suçlamalarını reddederek bunları kendisine yönelik askeri harekata gerekçe oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

Etiyopya ile Eritre, 2020-2022 dönemindeki Tigray çatışmalarında aynı safta yer almıştı. İlişkileri daha sonra bozulan iki ülke arasında gerilim, Etiyopya'nın 10 Eritreli diplomatı sınır dışı etmesi ve Eritre'nin diplomatik ilişkileri kesmesiyle tırmandı.

Kaynak: AA
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar

Buna yürek mi dayanır! Çöken binada kahreden hikaye
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı