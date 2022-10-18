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Estonya, Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti

Politika Haberleri

Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakını kınayarak, Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti.

Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakını kınayarak, Rusya'yı "terörist devlet" ilan etti.

Estonya parlamentosunun bugünkü genel oturumunda yapılan oylama ile Rusya "terörist devlet" ilan edildi. Karara, 101 sandalyeli parlamentoda, 83 parlamenter destek verirken, 3 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Parlamento tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin nükleer silah kullanma tehditleriyle Rusya'yı Avrupa ve dünya barışı için en büyük tehdit haline getirdiği belirtilerek, "Estonya parlamentosu Rusya'yı terörist devlet, Rusya Federasyonu'nu terörizmi destekleyen, birlikte savaşmamız gereken bir ülke olarak tanıyor. Diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet ediyoruz" denildi.

Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner Grubu ile Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı grupların da terörist organizasyon olarak tanınması çağrısı yapan Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhakı edilmesini de kınadı.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Ukrayna'da işlenen suçların faillerinin belirlenmesi için soruşturma açılmasını desteklediğini ifade eden Estonya parlamentosu, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeliği'nden de çıkarılmasını istedi.

Öte yandan Litvanya ve Letonya da daha önce Rusya'yı "terörist devlet" ilan etmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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