Akşener'den sonra bir sürpriz HDP çıkışı da Fakıbaba'dan: İnşallah kapanmaz

Sürpriz bir şekilde AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Eşref Fakıbaba, HDP'ye yönelik kapatma davasıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Fakıbaba, "İnşallah kapanmaz HDP. Şayet kapandığı takdirde Millet İttifakı'na yöneleceğini düşünüyorum" dedi.

Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'ye yönelik "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken sürpriz bir çıkış da Eşref Fakıbaba'dan geldi.

"HDP'NİN KAPATILMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Katıldığı bir yayında hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin soruyu cevaplandıran Fakıbaba, "Yargının vereceği bir karardır, ancak ben şahsen keşke bu seçim zamanı böyle şeyler yapılması diyorum. Bir isim hata yapmaz, isim nedir HDP, içerisindeki suçlu insanlar varsa devletin bulup çıkacağı şeydir. Şahıslar hata yapar, partilerin kapatılmasına karşı bir kardeşinizim. Suç işleyenler varsa devletin bulup onu çıkarması lazımdır. HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Suçlar varsa ortaya çıkarılır. Veya seçim sonrasına ertelemek, vatandaşın daha özgür bir şeçim oy kullanması adına böyle bir şahsım olarak düşünüyorum" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NA YÖNELECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamasının devamında "HDP'lilerin doğru karar vereceklerine inanıyorum" diyen Fakıbaba, "HDP'ye oy veren seçmenler inşallah partileri kapanmaz ama kapandığı takdirde seçmenlerinin Millet İttifakı'na yöneleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ADAYLIK İÇİN TOPU AKŞENER'E ATTI

Kendisinin seçimde milletvekili olup olmayacağın ile ilgili soruyu da yanıtlayan Fakıbaba, buna genel başkanları Akşener'in karar vereceğini, kendisi için bir titrinin olmasından öteye genel başkanlarının sözünü dinlemesi ve partide dinlenen birisi olmasının kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

"ÖYLE BİR ŞEY GÖRSEYDİM BU PARTİDE OLMAZDIM"

Son olarak bölgedeki seçim çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme yapan Fakıbaba, "Maalesef dezavantaj ile başlıyoruz. Kürt halkına karşı sayın genel başkanımızın negatif tutumu olduğu yönünde algılar üretilmiş. Öyle bir şey görseydim, ben bu partide yer almazdım. 14 Mayıs'tan sonra iktidara geldiğimizde bölge insanına nasıl davrandığını göstereceğiz. Yeter ki bu fırsatı yakalayalım. Bölgede herkesin işsizlik, adalet sorunu var, bölgenin çocuğuyum çok iyi biliyorum. Bu çağda bölgede Ağa ve aşiret olguları ve etkilerinin hala tartışılıp konuşulması doğru değil. Bunlar için yola çıkmış insanım. İstanbul'daki Türk neyse benim için Diyarbakır'daki Kürt odur, ayrım yapan namerttir" dedi.