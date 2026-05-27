Vali Yılmaz bayram namazını vatandaşlarla birlikte eda etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, bayram namazını Reşadiye Camii'nde vatandaşlarla birlikte eda etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı namazını kent merkezinde bulunan tarihi Reşadiye Camii'nde kıldı. Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camiyi dolduran yüzlerce vatandaşla aynı safı paylaşan Vali Yılmaz, manevi atmosferin yoğun yaşandığı namazın ardından cemaatle bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Vali Yılmaz, Eskişehirlilerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, birlik, beraberlik ve huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı