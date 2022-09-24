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Eskişehir politika haberleri | İzzet Ulvi Yönter, Çifteler Belediyesi'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

Eskişehir politika haberleri | İzzet Ulvi Yönter, Çifteler Belediyesi'ni ziyaret etti

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı dolayısı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir'in Çifteler Belediyesi'ni ziyaret etti.

Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı dolayısı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir'in Çifteler Belediyesi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Çifteler Belediyesi'ni ziyaret etti. Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Çifteler Toplantısı, Türk Dünyası Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Çifteler Belediyesi, Yönter'e nazik ziyaretlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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