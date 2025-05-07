Eskişehir Hıdırellez Şenlikleri'nde 'Binbir renk, tek milletiz' vurgusu

Eskişehir'de gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'ne katılım sağlayan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Binbir renk, tek milletiz" dedi.

Türk dünyasında ve Balkanlar'da baharın gelişini kutlayan Hıdırellez coşkusu yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de yaşandı. Bu çerçevede, Eskişehir Romanlar Eğitim Kültür Araştırma Derneği tarafından Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenliklere, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Binbir renk, tek milletiz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Albayrak, "Binbir renk, tek milletiz. Bu neşeli ve enerjik programda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Muhabbetimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR