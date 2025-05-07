Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Eskişehir Hıdırellez Şenlikleri'nde 'Binbir renk, tek milletiz' vurgusu

Eskişehir Hıdırellez Şenlikleri'nde 'Binbir renk, tek milletiz' vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'de düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne katılarak, birlik ve beraberliğe dikkat çekti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'ne katılım sağlayan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Binbir renk, tek milletiz" dedi.

Türk dünyasında ve Balkanlar'da baharın gelişini kutlayan Hıdırellez coşkusu yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de yaşandı. Bu çerçevede, Eskişehir Romanlar Eğitim Kültür Araştırma Derneği tarafından Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenliklere, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Binbir renk, tek milletiz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Albayrak, "Binbir renk, tek milletiz. Bu neşeli ve enerjik programda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Muhabbetimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.