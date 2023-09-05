Eskişehir'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Tacikistan uyruklu A.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Tacikistan uyruklu A.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Politika