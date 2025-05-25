Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
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Haberler.com'a konuk olan eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sinem Dedetaş yönetimini sert bir dille eleştirerek, "Bir yılda Üsküdar Belediyesi bir tane eser üretmedi. Bizim bıraktıklarımızın da çoğunu kapattılar. Çünkü işletemiyorlar bilgi ve becerileri yok" dedi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Haberler.com stüdyosunda gazeteci Neşe Berber'in konuğu oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkmen, Sinem Dedetaş yönetiminde mevcut Üsküdar Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi.

"BIRAKTIĞIMIZ PROJELERİ KAPATTILAR"

Görevdeki yönetimin bir yılda hiçbir icraat gerçekleştirmediğini söyleyen Türkmen, "1 yılda Üsküdar Belediyesi bir tane eser üretmedi. Bir iş yapmadılar. Bir projeleri yok. Bizim bıraktıklarımızın da çoğunu kapattılar." dedi.

Türkmen, kendi döneminde hayata geçirilen projelerin kapatıldığını belirterek şöyle devam etti: "Çocuk Köyü yaptık. Dünyada örneği yok. Gelir gelmez kapattılar. İşletemediler. Bağlarbaşı'nda Nevmekanımız var 5 tane. Onu da kapattılar. Tamir, tadilat numarasıyla kapatıyorlar. Niye? İşletemiyorlar. Bunu işletecek bilgileri yok, becerileri yok."

"HİZMET KALİTESİ DÜŞTÜ"

Türkmen, Ünalan Mahallesi'ndeki bilim merkezine de dikkat çekerek, "Kadıköy sınırında Ünalan Mahallemizde Bilim Merkezlerimiz vardı. Dünyada ilk 5'teyiz. New York, Paris, Londra, Berlin ve Üsküdar Bilim Merkezi. Şu anda yapmaya kalksan 5 milyar maliyeti var. 24 saat açık kütüphanelerimiz vardı 17 tane. Şimdi onları belirli süreli hale getirdiler. Geceleri kapattılar artık açmıyorlar. Hizmet kalitesi düştü. Sokaklarda çöpleri doğru dürüst toplamıyorlar." ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR"

Deprem riskine dikkat çeken Türkmen, bir yıl içinde kentsel dönüşüm kapsamında hiçbir inşaat yapılmadığını ifade ederek, "Kentsel Dönüşümde bir çivi çakmadılar bir yılda. Deprem bölgesi olduğumuz halde bir yılda Üsküdar'da bir konut yapmadılar. Vatandaş kendi eliyle yapacak. Müteahhitlere ruhsat vermiyorlar. Üsküdar Belediyesi'nden bir yılda ruhsat alan bir müteahhit yok." diye konuştu.

"YÜZME HAVUZLARINI KARMA YAPTILAR"

Türkmen, mevcut yönetimin yüzme havuzlarını karma hale getirdiğini de belirterek şunları söyledi: "17 tane yarı olimpik yüzme havuzu yaptım. Gelir gelmez havuzları da karma hale getirdiler. Biz bay-bayan diye ayırmıştık. Gelir gelmez CHP anlayışıyla karma yaptılar. Bay-bayan birlikte yüzecek dediler."

Türkmen, "CHP'nin hizmet derdi yok. Ekipleri, kadroları yok. Konuyu bilmiyorlar, anlamıyorlar. Belediyeciliği bilmiyorlar. Benim yaptığım işlerin bunlar hak edişini yapamazlar." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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