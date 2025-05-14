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Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica 89 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Uruguay'ın eski devlet başkanı José Mujica, uzun süredir mücadele ettiği yemek borusu kanseri nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti. Mütevazı yaşam tarzı ile tanınan Mujica, son günlerini eşiyle birlikte doğayla iç içe geçirerek tedaviyi reddetti.

Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, Montevideo'daki çiftlik evinde 89 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir yemek borusu kanseriyle mücadele eden Mujica, hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi reddetmiş ve son günlerini eşi Luca Topolansky ile birlikte doğayla iç içe geçirmeyi tercih etmişti.

Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti. 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan ve mütevazı yaşam tarzı ile efsane haline gelen lider, uzun süredir mücadele ettiği yemek borusu kanserine yenik düştü. Hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi reddederek son günlerini eşi Luca Topolansky ile birlikte doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden Mujica'nın, Montevideo'daki çiftlik evinde öldüğü bildirildi. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi "Pepe" lakabıyla anılan eski liderin ölüm haberini doğrulayarak, "Eski Devlet Başkanımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Devlet başkanı, aktivist, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar. Bize verdiğin her şey ve halkınıza olan derin sevgin için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

José Mujica kimdir?

20 Mayıs 1935'te Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğdu. Gençliğinde tarımla uğraşan Mujica, 1960'lı yıllarda ülkenin sosyal adaletsizliklerine karşı silahlı mücadeleye girişen sol görüşlü Tupamaros gerilla hareketine katıldı. Bu dönemde birçok kez tutuklandı ve yaklaşık 14 yılını cezaevinde geçirdi. Demokratik rejimin yeniden kurulmasının ardından siyasete meşru yollarla dönen Mujica, 1995'te milletvekili, 2000'lerde senatör ve 2005-2008 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Uruguay Devlet Başkanı seçilen Mujica, 5 yıllık görev süresi boyunca sosyal adalet, eşitlik ve özgürlükleri önceleyen reformlara imza attı. Mujica, görev süresi boyunca gösterişli yaşam tarzlarından uzak durmasıyla dünya çapında ilgi topladı. Maaşının büyük bölümünü bağışlayan, 1987 model bir araba kullanan ve başkanlık sarayı yerine kırsaldaki mütevazı çiftlik evinde yaşamayı tercih eden Mujica, halk arasında "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak tanındı. Mujica'nın bu yılın başında verdiği bir röportajda, köpeği Manuela'nın yanına, çiftliklerindeki sekoya ağacının dibine gömülme isteğini dile getirdiği biliniyordu. - MONTEVIDEO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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