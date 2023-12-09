Haberler ›› Politika ›› Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi Ünye'de defnedildi

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi Ünye'de defnedildi

9 Aralık 2023 13:55 Son Güncelleme: 13:56 Abone Ol

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşında vefat eden Yürür için Ünye Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı ve cenazesi Şeyh Yunus Emre Kabristanlığı'na defnedildi.