Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi Ünye'de defnedildi
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşında vefat eden Yürür için Ünye Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı ve cenazesi Şeyh Yunus Emre Kabristanlığı'na defnedildi.
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
79 yaşında vefat eden Şükrü Yürür için Ünye Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynar, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Şükrü Yürür'ün cenazesi, Şeyh Yunus Emre Kabristanlığı'na defnedildi.
Şükrü Yürür, Anavatan Partisi'nden 17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Ordu Milletvekilliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. - ORDU