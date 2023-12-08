Üye Girişi
Haberler

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür için Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'da hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, yakınları ve siyasi temsilciler katıldı. Yürür'ün cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür için Meclis'te cenaze töreni yapıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Yürür için TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlar, bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderilen Yürür'ün cenazesi, yarın Ordu'nun Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de kılınacak öğle namazının ardından Şeyh Yunus Emre Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

46 ve 47. hükümetlerde bakanlık görevi yürüttü

Sinop'ta 1944'te doğan Şükrü Yürür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Ordu Milletvekili olarak Meclis'te bulunan Yürür, 46. ve 47. hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Politika

Şükrü Yürür Ankara Ordu Ölüm Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek? Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title