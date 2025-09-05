Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkerim Doğru İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkerim Doğru için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Doğru'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Doğru için dua edildi.

Doğru'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.