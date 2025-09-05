Haberler

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkerim Doğru İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkerim Doğru'nun cenaze töreni TBMM'de düzenlendi. Törene, devlet erkanından birçok isim katıldı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkerim Doğru için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Doğru'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Doğru için dua edildi.

Doğru'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
title