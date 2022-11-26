- Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan vurulmasının ardından ilk kez mitinge katıldı

İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, 28 Ekim'de Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında suikasta uğrayıp yaralanmasının ardından ilk kez halkın önüne çıkarak yüzbinlerce destekçisine seslendi.

Pakistan Tehreek-e-Insaf Başkanı Eski Başbakan Imran Khan, Rawalpindi kentinde destekçilerine seslendi. Khan, "bu sistemin" bir parçası olmayacağına karar verdiğini ve meclislerden çekileceğini duyurdu. Mevcut hükümetin üyelerini Wazirabad'daki saldırıyı planlamakla suçlayan Khan, destekçilerine korkmamaları gerektiğini söyleyerek, "Korku bütün bir ulusu köleye çevirir" dedi. Khan, PTI'nin herhangi bir yıkım veya kaosu önlemek için İslamabad'a gitmemeye karar verdiğini söyleyerek, yakında konuyla ilgili başbakanları ve meclis partisi ile görüşeceğini ve partinin meclisten çekileceğini açıkladı. Khan, kendisine yönelik Wazirabad kentinde gerçekleştirilen suikast girişiminde üç tetikçinin olduğunu iddia etti.

Khan'a suikast girişimi

Khan, 28 Ekim'de destekçileriyle birlikte Lahor'dan başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf ederek, "Sadece Imran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti. Khan tedavisinin ardından 6 Kasım'da hastaneden taburcu olmuştu.

Khan hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da 10 Nisan'da parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Khan hükümeti düşmüş, Khan'ın yerine 11 Nisan'da yapılan oylamada 174 oyla Şahbaz Şerif gelmişti.