Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan Devlet Sırlarını İfşa Etme Davasından Beraat Etti

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat etti.

Pakistan'da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan Imran Khan'ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü. Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Khan'ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti. Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Khan'ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Imran Khan, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Khan ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Khan ve eşine yasa dışı evlilikten hapis cezası

Pakistan'da bir Mahkeme, Büşra Khan'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Khan ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin "yasa dışı" olduğuna hükmetmişti. Eski Başbakan Khan ile Büşra Khan, "yasa dışı evlilik" yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - İSLAMABAD