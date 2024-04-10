Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı

İyi Parti lideri Meral Akşener ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener üzerinden Millet İttifakı'na sızdığını ileri sürdü.

"AKŞENER ALTILI MASA'DAN PLANLI OLARAK KALKTI"

Aytun Çıray Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Akşener'in Erdoğan ile dirsek temasında olduğunu ve Altılı Masa'dan planlı olarak kalktığını iddia etti.

Meral Akşener ve Aytun Çıray

"EN ÜST DÜZEYDE SIZMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Çıray, "İçeride doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır. Retrospektif olarak baktığımızda, biz tıpta böyle deriz, bu aşamada teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEN BÖYLE BİR ANALİZ YAPIYORUM"

Aytun Çıray'ın bu açıklamaları sonrası gazeteci Barış Pehlivan, "Şu an ki elinizde bilgi belge nedir? Ben şunu demek istiyorsunuz diye anlıyorum. Yanlış anlıyorsam düzeltin. Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener ile gizli bir müzakerede bulundu. İYİ Parti'nin bu kadar kritik bir görev almasının önüne geçerek birlikte engel oldular. Türkiye siyasetini şekillendirdiler mi?" diye sordu. Çıray ise, "Ben böyle bir analiz yapıyorum." yanıtını verdi.