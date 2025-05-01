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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Yetkiyi Kötüye Kullanmayla Suçlandı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Yetkiyi Kötüye Kullanmayla Suçlandı
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Görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkanlığı döneminde yetkisini kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Sıkıyönetim ilanı sonrası başlayan soruşturmada Yoon, mahkeme tarafından kabul edilen suçlamalarla başa çıkmak zorunda kalacak.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkanlığı döneminde yetkisini kötüye kullanmakla suçlandı.

İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a yöneltilen suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Yoon hakkındaki sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Seul Yüksek Savcılığı'na bağlı özel soruşturma ekibinden yapılan açıklamada, Yoon'un başkanlığı döneminde "yetkisini kötüye kullanmakla" suçlandığı bildirildi. Açıklamada, "İlgili şüpheleri kapsamlı bir şekilde araştıracak, sanık ve suç ortaklarına yönelik iddiaların mahkeme tarafından tamamen kabul edilmesini sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu yeni suçlama kapsamında herhangi bir gözaltı kararının verilmediği aktarıldı.

Görevden alınan Yoon hakkında dava açılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, sıkıyönetim ilan eden Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla Yoon resmen görevden alınmıştı. Azil sürecinden bağımsız olarak Yoon hakkında "ayaklanma" suçlaması ile soruşturma başlatılmış ve ceza davası açılmıştı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Yoon, "ayaklanma" suçlamalarını reddederek, "Sıkıyönetim uygulaması bir darbe değildir" demişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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