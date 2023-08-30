Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu Yalova'da Hayatını Kaybetti

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova'da tatil yaptığı TBMM Termal Tesisleri'nde havuzda yüzerken yaşamını yitirdi. Polis, Arzu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova'da tatil yaptığı TBMM Termal Tesisleri'nde havuzda yüzerken yaşamını yitirdi. Polis, Arzu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

AKP'den 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekilliği ve 28 Ağustos 2015 tarihinden 24 Kasım 2015 tarihine kadar kısa bir süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan 68 yaşındaki Kutbettin Arzu, Yalova'daki TBMM Tesisleri'nde havuzda yüzerken yaşamını yitirdi.

Arzu'nun ölümüne ilişkin polis soruşturma başlattı.

KUTBETTİN ARZU KİMDİR?

Arzu, 1 Nisan 1955'te Diyarbakır'da doğdu. TBMM'de 23'üncü dönemde AKP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Arzu, 2009 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi fakat seçimi kazanamadı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Arzu, 7 Haziran - 1 Kasım 2015 arasındaki dönemde kurulan geçiş hükümetinde 2 ay kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı.

Arzu, TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu'nun danışmanı olarak TOBB Genel İdare Kurulu Üyeliği görevini yürütüyordu.