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Eski Devlet Bakanı ve Vali Bekir Aksoy hayatını kaybetti

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Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti. Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek ve naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili olan Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.
Aksoy'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

AFYON, SİVAS, ADANA VALİSİ

Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem'de Ankara Milletvekili seçilen Aksoy, 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde de bulunan Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (1)

Güven önemlş:

makamı cennet olsun

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