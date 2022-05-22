Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Haberler

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 40. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları ile üst düzey devlet erkanının temsilcileri katıldı. Sunay'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, kabre Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenk bırakıldı. Aile fertlerinin de Sunay'ın kabrine çiçek koyduğu törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.