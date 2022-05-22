Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Furkan Gülap - Politika
 - Güncelleme:

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ölümünün 40. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ölümünün 40. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine Cevdet Sunay'ın yakınları ile üst düzey devlet erkanının temsilcileri katıldı. Sunay'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, kabre Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenk bırakıldı. Aile fertlerinin de Sunay'ın kabrine çiçek koyduğu törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title